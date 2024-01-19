Горяев Фома Харитонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
28 на момент переписи
Рождение ребёнка
17.04.1903
Сын: Горяев Федор Фомич
Мать ребёнка: Горяева Татьяна Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горяева Татьяна Данилова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горяева Татьяна Данилова
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горяева Татьяна Данилова
Смерть
Неизвестно