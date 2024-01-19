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Горяев Фома Харитонов

Место рождения

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горяинов Харитон Андреев

Мать: Горяева Параскева Григорьева

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
28 на момент переписи
Рождение ребёнка
17.04.1903

Сын: Горяев Федор Фомич

Мать ребёнка: Горяева Татьяна Данилова

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяева Татьяна Данилова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горяева Татьяна Данилова

Юргинское, Юргинский муниципальный район, Тюменская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяева Татьяна Данилова

Смерть
Неизвестно
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