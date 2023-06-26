Барбаноу Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1965
Дочь: Семёнова Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Барбаноу Мария Семеновна
Рождение ребёнка
08.06.?
Дочь: Косоурова Вера Георгиевна
Мать ребёнка: Барбаноу Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барбаноу Зинаида Георгиевна
Мать ребёнка: Барбаноу Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Барбаноу Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Барбаноу Мария Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Барбаноу Мария Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барбаноу Мария Семеновна
Смерть
Неизвестно