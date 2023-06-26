Барбаноу Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барбаноу Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1965

Дочь: Семёнова Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Барбаноу Мария Семеновна

Рождение ребёнка
08.06.?

Дочь: Косоурова Вера Георгиевна

Мать ребёнка: Барбаноу Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барбаноу Зинаида Георгиевна

Мать ребёнка: Барбаноу Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Барбаноу Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Барбаноу Мария Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барбаноу Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Барбаноу Мария Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барбаноу Мария Семеновна

Смерть
Неизвестно
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