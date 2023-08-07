Ермолай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1659
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1659
Отец: отец Евсея и Ермолая
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Логин Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1692
Сын: Иван Ермолаевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно