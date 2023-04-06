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Антропов Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Антропов Василий Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
14.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ираида Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ираида Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Аполлоновна

Смерть
1990
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