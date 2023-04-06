Антропов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Антропов Василий Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
14.06.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ираида Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ираида Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Аполлоновна
Смерть
1990