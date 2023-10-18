Катерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Савелий Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Воронин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Семен Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857