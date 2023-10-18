Катерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Савелий Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Александрович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Воронин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Александрович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Семен Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Александрович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1857
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