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Ковригин Александр Сиенович

Место рождения

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Ковригин Сиен Федорович

Мать: Ковригина Устинья Ивановна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Ковригин Федор Александрович

Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Агрофена Александровна

Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ковригин Василий Александрович

Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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