Ковригин Александр Сиенович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ковригин Федор Александрович
Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Агрофена Александровна
Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ковригин Василий Александрович
Мать ребёнка: Ковригина Прасковья Максимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно