Байбородин Антон Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1790
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Байбородин Ларион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Демидова Домника Антоновна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Байбородин Григорий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байбородин Влас Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байбородин Ефим Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стенина Васса Антоновна
Смерть
1790