Байбородин Антон Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байбородин Антон Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Байбородин Ларион Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Демидова Домника Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Байбородин Григорий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Акуловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байбородин Влас Антонович

Мать ребёнка: не указана

Акуловская, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байбородин Ефим Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стенина Васса Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1790
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