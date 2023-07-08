Шарипов Ренат Рашидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Ренат Рашидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1992

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1992

Отец: Шарипов Рашид Шакирович

Мать: Шарипова Альфинур

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