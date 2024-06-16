Бендик Эдуард Михайлович 27.12.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бендик Эдуард Михайлович

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Место рождения

Гродненская губерния Брест-Литовский уезд д.Нейдроф

Дата рождения

27.12.1897

Дата смерти

27.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1897

Отец: Бендик Михаил Христьянович

Мать: Гильдебрант Анна Григорьевна

Гродненская губерния Брест-Литовский уезд д.Нейдроф
Рождение ребёнка
02.08.1920

Сын: Бендик Иван Эдуардович

Мать ребёнка: не указана

уч.Пихтинский Заларинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
29.12.1924

Сын: Бендик Михаил Эдуардович

Мать ребёнка: не указана

уч.Пихтинск Заларинский район Иркутская область
Рождение ребёнка
12.01.1927

Сын: Бендик Иосиф Эдуардович

Мать ребёнка: Гинеборг Мария Андреевна

с.Пихтинский Тыретского района Иркутской области
Смерть
27.07.1980

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