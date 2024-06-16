Бендик Эдуард Михайлович
Место рожденияГродненская губерния Брест-Литовский уезд д.Нейдроф
Дата рождения27.12.1897
Дата смерти27.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1897
Гродненская губерния Брест-Литовский уезд д.Нейдроф
Рождение ребёнка
02.08.1920
Мать ребёнка: не указана
уч.Пихтинский Заларинского района Иркутской области
Рождение ребёнка
29.12.1924
Мать ребёнка: не указана
уч.Пихтинск Заларинский район Иркутская область
Рождение ребёнка
12.01.1927
Мать ребёнка: Гинеборг Мария Андреевна
с.Пихтинский Тыретского района Иркутской области
Смерть
27.07.1980