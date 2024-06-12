Maiga Krēģere (Tenniss) 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Maiga Krēģere (Tenniss)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pēteris Krēģers

Рождение ребёнка
10.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pēteris Krēģers

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pēteris Krēģers

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pēteris Krēģers

Рождение ребёнка
12.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pēteris Krēģers

Смерть
Неизвестно

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