Maiga Krēģere (Tenniss)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Pēteris Krēģers
Рождение ребёнка
10.07.1955
Рождение ребёнка
1958
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
12.02.1963
Смерть
Неизвестно