Маркина Аграфена Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркина Аграфена Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Маркин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Маркин Иван

Чернитово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Маркин Прохор Иванович

Отец ребёнка: Маркин Иван

Чернитово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Поликарп Иванович

Отец ребёнка: Маркин Иван

Чернитово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркин Карп Иванович

Отец ребёнка: Маркин Иван

Чернитово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Чернитово, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
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