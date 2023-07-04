Маркина Аграфена Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Маркин Иван
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Маркин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маркин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркин Карп Иванович
Отец ребёнка: Маркин Иван
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно