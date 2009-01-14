Пятина (Королькова) Кликитея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятина (Королькова) Кликитея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1927

Дата смерти

14.01.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1927

Отец: Корольков ?

Мать: Прищепова Агрипина

Рождение ребёнка
07.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жигло Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.01.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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