Пятина (Королькова) Кликитея
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1927
Дата смерти14.01.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1927
Отец: Корольков ?
Мать: Прищепова Агрипина
Рождение ребёнка
07.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жигло Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.01.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость