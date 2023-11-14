Кичакова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичакова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1937

Дочь: Боброва Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Кичаков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степаненко Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кичаков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичаков Валентин Дмитриевич

Отец ребёнка: Кичаков Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичаков Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кичаков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичаков Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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