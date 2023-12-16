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Мостяков Георгий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1918

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1918

Отец: Мостяков Константин Илларионович

Мать: Мостякова Матрена Алексеевна

Рождение ребёнка
10.10.1949

Дочь: Мостякова Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Мостякова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
12.02.1952

Дочь: Юманова Маргарита Георгиевна

Мать ребёнка: Мостякова Нина Николаевна

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.10.1956

Сын: Мостяков Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Мостякова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
15.06.1961

Сын: Мостяков Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Мостякова Нина Николаевна

Смерть
1977
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