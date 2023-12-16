Мостяков Георгий Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1918
Дата смерти1977
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1918
Рождение ребёнка
10.10.1949
Дочь: Мостякова Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Мостякова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
12.02.1952
Дочь: Юманова Маргарита Георгиевна
Мать ребёнка: Мостякова Нина Николаевна
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.10.1956
Сын: Мостяков Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Мостякова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
15.06.1961
Сын: Мостяков Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Мостякова Нина Николаевна
Смерть
1977