Коркин Петр Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: Коркин Евдоким Дмитриев
Мать: Коркина Евдокия Никитина
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Пелагея Петрова
Мать ребёнка: Коркина Ксения Петрова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Маремьяна Петрова
Мать ребёнка: Коркина Ксения Петрова
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Анисья Петрова
Мать ребёнка: Коркина Ксения Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коркина Ксения Петрова
Смерть
Неизвестно