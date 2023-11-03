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Коркин Петр Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Коркин Евдоким Дмитриев

Мать: Коркина Евдокия Никитина

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Пелагея Петрова

Мать ребёнка: Коркина Ксения Петрова

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Маремьяна Петрова

Мать ребёнка: Коркина Ксения Петрова

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Анисья Петрова

Мать ребёнка: Коркина Ксения Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коркина Ксения Петрова

Смерть
Неизвестно
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