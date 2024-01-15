Воскребенцев Пркофий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воскребенцев Пркофий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Воскребенцева Раиса Прокофьева

Мать ребёнка: Воскпебенцева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
29.05.1940

Дочь: Калиберда Нинель Прокофьевна

Мать ребёнка: Воскпебенцева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Воскребенцева Татьяна Прокофьевна

Мать ребёнка: Воскпебенцева Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Воскребенцев Виктор Пркофьевич

Мать ребёнка: Воскпебенцева Анастасия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воскпебенцева Анастасия Васильевна

Смерть
1985
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