Воскребенцев Пркофий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Воскребенцева Раиса Прокофьева
Мать ребёнка: Воскпебенцева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
29.05.1940
Дочь: Калиберда Нинель Прокофьевна
Мать ребёнка: Воскпебенцева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Воскребенцева Татьяна Прокофьевна
Мать ребёнка: Воскпебенцева Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1952
Сын: Воскребенцев Виктор Пркофьевич
Мать ребёнка: Воскпебенцева Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985