Егорова Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Юлия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

ME
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.2000

Сын: Егоров Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Егоров Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
21.12.2007

Дочь: Егорова Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Егоров Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
03.04.2009

Сын: Егоров Данил Евгеньевич

Отец ребёнка: Егоров Евгений Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Евгений Алексеевич

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