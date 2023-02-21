Егорова Юлия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.2000
Сын: Егоров Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Егоров Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
21.12.2007
Дочь: Егорова Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Егоров Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
03.04.2009
Отец ребёнка: Егоров Евгений Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно