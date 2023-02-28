Лобачев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачев Иван

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Место рождения

Новодарьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новодарьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Между 1898 и 1906

Жена: Зрилова Елена

Рождение ребёнка
21.09.1907

Сын: Лобачев Федор

Мать ребёнка: Зрилова Елена

Новодарьино, Истра, Московская область
Развод
Неизвестно

Жена: Зрилова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобачев ?

Мать ребёнка: Зрилова Елена

д. Дарьино, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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