Лобачев Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1898 и 1906
Жена: Зрилова Елена
Рождение ребёнка
21.09.1907
Сын: Лобачев Федор
Мать ребёнка: Зрилова Елена
Новодарьино, Истра, Московская область
Развод
Неизвестно
Жена: Зрилова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобачев ?
Мать ребёнка: Зрилова Елена
д. Дарьино, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно