Usakov Igor
Место рожденияг. Клайпеда, Литва
Дата рождения31.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1987
Отец: Ушаков Валентин
Мать: Usakova lda
г. Клайпеда, Литва
Рождение ребёнка
03.07.2013
Сын: Usakov Robert
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Вильнюс, Литва
Рождение ребёнка
04.04.2016
Сын: Usakov German
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Вильнюс, Литва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
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