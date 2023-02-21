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Usakov Igor

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Место рождения

г. Клайпеда, Литва

Дата рождения

31.03.1987

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

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Дети

2013 г.р.
2016 г.р.

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1987

Отец: Ушаков Валентин

Мать: Usakova lda

г. Клайпеда, Литва
Рождение ребёнка
03.07.2013

Сын: Usakov Robert

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Вильнюс, Литва
Рождение ребёнка
04.04.2016

Сын: Usakov German

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Вильнюс, Литва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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