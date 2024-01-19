Букатина (Муха) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букатина (Муха) Ольга Федоровна

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

18.04.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1963

Отец: Муха Федор Ефимович

Мать: Муха Таисия Ивановна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.05.1985

Дочь: Букатина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Букатин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
12.06.1986

Сын: Букатин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Букатин Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букатин Владимир Николаевич

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