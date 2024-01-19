Букатина (Муха) Ольга Федоровна
Место рождения
Дата рождения18.04.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1963
Отец: Муха Федор Ефимович
Мать: Муха Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
22.05.1985
Дочь: Букатина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Букатин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
12.06.1986
Сын: Букатин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Букатин Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно