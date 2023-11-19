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Костомаров Александр Никитич
Костомаров Александр Никитич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Костомаров Никита
Мать
Костомарова (Федулова) Лидия Петровна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Костомаров Никита
Мать:
Костомарова Лидия Петровна
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