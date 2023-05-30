Батищев Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1954
Отец: Батищев Иван Романович
Мать: Аксёнова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
28.06.1977
Дочь: Флишеровская Анжелика Романовна
Мать ребёнка: Шуляцкая Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
20.12.1986
Мать ребёнка: Шуляцкая Наталья Васильевна
Донецк, город Донецк, Ростовская область