Батищев Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батищев Роман Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1954

Отец: Батищев Иван Романович

Мать: Аксёнова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.1977

Дочь: Флишеровская Анжелика Романовна

Мать ребёнка: Шуляцкая Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
20.12.1986

Сын: Батищев Денис Романович

Мать ребёнка: Шуляцкая Наталья Васильевна

Донецк, город Донецк, Ростовская область
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