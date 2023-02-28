Сердюкова (Лизякина) Олеся Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюкова (Лизякина) Олеся Евгеньевна

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Место рождения

Кузьмоловский, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.02.1982

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1982

Отец: Лизякин Евгений Сергеевич

Мать: Лизякина Зинаида Николаевна

Кузьмоловский, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Образование
С 01.09.1989 по 31.08.1997
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Лицей №40
Образование
С 01.09.1997 по 31.08.2000
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональный лицей «Приморский» Санкт-Петербурга
Бракосочетание
25.07.2003

Муж: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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Рождение ребёнка
01.10.2003

Дочь: Сердюкова Дарья Павловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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Развод
2010

Муж: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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