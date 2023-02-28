Сердюкова (Лизякина) Олеся Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1982
Образование
С 01.09.1989 по 31.08.1997
Лицей №40
Образование
С 01.09.1997 по 31.08.2000
Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Профессиональный лицей «Приморский» Санкт-Петербурга
Бракосочетание
25.07.2003
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Рождение ребёнка
01.10.2003
Дочь: Сердюкова Дарья Павловна
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Развод
2010
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