Курилов Василий Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Шанталова Галина
Мать ребёнка: Курилова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курилов Евгений
Мать ребёнка: Курилова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курилова Мария
Смерть
1994