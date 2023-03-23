Курилов Василий Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курилов Василий Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Шанталова Галина

Мать ребёнка: Курилова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курилов Евгений

Мать ребёнка: Курилова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курилова Мария

Смерть
1994
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