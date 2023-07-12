Терехина Дарья Максимовна
Место рождениядеревня Комаровка, Куйбышевский район, Республика Татарстан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Комаровка, Куйбышевский район, Республика Татарстан
Рождение ребёнка
26.02.1918
Дочь: Терехина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Терехин Николай Федорович
деревня Комаровка Куйбышевского района
Смерть
Неизвестно