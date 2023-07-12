Терехина Дарья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехина Дарья Максимовна

Место рождения

деревня Комаровка, Куйбышевский район, Республика Татарстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Комаровка, Куйбышевский район, Республика Татарстан
Рождение ребёнка
26.02.1918

Дочь: Терехина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Терехин Николай Федорович

деревня Комаровка Куйбышевского района
Смерть
Неизвестно
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