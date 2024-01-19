Калашникова (Калашникова) Матрена Амосова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Калашникова) Матрена Амосова

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Калашников Амос Иванович

Мать: Калашникова Праскева Андреевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Степанида Козьминична

Отец ребёнка: Цыбин Козьма Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена Козьминична

Отец ребёнка: Цыбин Козьма Семенович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Козьма Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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