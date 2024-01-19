Калашникова (Калашникова) Матрена Амосова
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Степанида Козьминична
Отец ребёнка: Цыбин Козьма Семенович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена Козьминична
Отец ребёнка: Цыбин Козьма Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно