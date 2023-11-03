Горбунов Михаил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Михаил Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

По 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбунов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Горбунов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Горбунова Возм. Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Горбунов Гаврила Михайлов

Мать ребёнка: Горбунова Возм. Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Анна (Ирина?) Михайлова

Мать ребёнка: Горбунова Возм. Агафья Петрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зырянова Анна Михайлова

Мать ребёнка: Горбунова Возм. Агафья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Возм. Агафья Петрова

Смерть
По 1782
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