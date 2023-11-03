Горбунов Михаил Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПо 1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбунов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Горбунова Возм. Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Горбунов Гаврила Михайлов
Мать ребёнка: Горбунова Возм. Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Анна (Ирина?) Михайлова
Мать ребёнка: Горбунова Возм. Агафья Петрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зырянова Анна Михайлова
Мать ребёнка: Горбунова Возм. Агафья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
По 1782