Маркелов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1952

Сын: Маркелов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Бабушкина Варвара

Рождение ребёнка
1955

Сын: Маркелов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1957

Сын: Маркелов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Бабушкина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабушкина Варвара

Смерть
Неизвестно
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