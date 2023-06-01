Маркелов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1952
Сын: Маркелов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Бабушкина Варвара
Рождение ребёнка
1955
Сын: Маркелов Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1957
Сын: Маркелов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Бабушкина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабушкина Варвара
Смерть
Неизвестно