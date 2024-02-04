Бешененко (Бобкова) Юлия Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко (Бобкова) Юлия Витальевна

Место рождения

Петропавловск - Камчатский

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобкова Виталий Витальевич

Мать: Бобкова Татьяна Витальевна

Петропавловск - Камчатский
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Петропавловск - Камчатский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

г.Вилючинск, Камчатский Край
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
г.Петропавловск - Камчатский
высшие,Дальневосточный филиал «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»
Место жительства
Неизвестно
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