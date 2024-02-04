Бешененко (Бобкова) Юлия Витальевна
Место рожденияПетропавловск - Камчатский
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Петропавловск - Камчатский
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Петропавловск - Камчатский
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
г.Вилючинск, Камчатский Край
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
г.Петропавловск - Камчатский
высшие,Дальневосточный филиал «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации»
Место жительства
Неизвестно