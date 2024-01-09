Бывалькевич Григорий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывалькевич Григорий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бывалькевич Филипп Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1877

Сын: Бывалькевич Терентий Григорьевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.01.1879

Дочь: Иулания Григорьевна

Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.07.1881

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.10.1883

Сын: Бывалькевич Косьма Григорьевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.06.1886

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.08.1888

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.06.1890

Дочь: Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.07.1891

Сын: Бывалькевич Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.02.1894

Сын: Бывалькевич Лев Григорьевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1895

Дочь: Василиса Григорьевна

Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна

Боханов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1897

Сын: Бывалькевич Сергий Григорьевич

Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна

Боханов, Чернігівська область
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