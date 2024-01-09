Бывалькевич Григорий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Бывалькевич Филипп Иванович
Мать: не указана
Сын: Бывалькевич Терентий Григорьевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна
Дочь: Иулания Григорьевна
Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна
Сын: Бывалькевич Косьма Григорьевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна
Дочь: Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна
Дочь: Акилина Григорьевна
Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна
Сын: Бывалькевич Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна
Сын: Бывалькевич Лев Григорьевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна
Дочь: Василиса Григорьевна
Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна
Сын: Бывалькевич Сергий Григорьевич
Мать ребёнка: Бывалькевич Феврония Марковна