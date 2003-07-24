Косачева Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косачева Лидия Павловна

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Место рождения

Кисловское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

01.10.1939

Дата смерти

24.07.2003

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1939

Отец: Косачев Павел Егорович

Мать: не указана

Кисловское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.06.1972

Дочь: Сергеева Екатерина Омаровна

Отец ребёнка: не указан

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
24.07.2003
Кисловское, Каменский, Свердловская область
Умерла в Екатеринбурге, похоронена в с.Кисловское
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