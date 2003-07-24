Косачева Лидия Павловна
Место рождения
Дата рождения01.10.1939
Дата смерти24.07.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1939
Отец: Косачев Павел Егорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1972
Дочь: Сергеева Екатерина Омаровна
Отец ребёнка: не указан
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
24.07.2003
Умерла в Екатеринбурге, похоронена в с.Кисловское