Степанова Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Степанов Александр Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюкова Дина Александровна

Отец ребёнка: Степанов Александр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Александр Борисович

Смерть
Неизвестно
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