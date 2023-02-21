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Рябова Мария Ивановна
Рябова Мария Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
2004
Пол
Женский
Отец
Рябов Иван
Мать
Рябова Прасковья Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Рябов Иван
Мать:
Рябова Прасковья Васильевна
Смерть
2004
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