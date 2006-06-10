Самуйлик Анатолий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1928
Дата смерти10.06.2006
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1928
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
07.07.1959
Жена: Самуйлик Анна Павловна
Рождение ребёнка
13.05.1963
Сын: Самуйлик Леонид Анатольевич
Мать ребёнка: Самуйлик Анна Павловна
Рождение ребёнка
29.05.1969
Дочь: Кожун Зинаида Анатольевна
Мать ребёнка: Самуйлик Анна Павловна
Рождение ребёнка
14.09.1977
Сын: Самуйлик Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Самуйлик Анна Павловна
Смерть
10.06.2006