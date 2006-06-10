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Самуйлик Анатолий Леонтьевич

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Место рождения

Лопатино, Пинский район, Брестская область

Дата рождения

07.01.1928

Дата смерти

10.06.2006

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1928

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Лопатино, Пинский район, Брестская область
Бракосочетание
07.07.1959

Жена: Самуйлик Анна Павловна

Лемешевичи, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
13.05.1963

Сын: Самуйлик Леонид Анатольевич

Мать ребёнка: Самуйлик Анна Павловна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
29.05.1969

Дочь: Кожун Зинаида Анатольевна

Мать ребёнка: Самуйлик Анна Павловна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
14.09.1977

Сын: Самуйлик Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Самуйлик Анна Павловна

Тупчицы, Пинский район, Брестская область
Смерть
10.06.2006
Лемешевичи, Пинский район, Брестская область
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