Белозёров Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозёров Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.03.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1839

Дочь: Белозёрова Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Щербинина Анна Софоновна

Рождение ребёнка
04.08.1841

Дочь: Белозёрова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Щербинина Анна Софоновна

Рождение ребёнка
26.05.1845

Сын: Белозёров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Щербинина Анна Софоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Анна Софоновна

Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
22.03.1845
Чермоз, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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