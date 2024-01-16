Белозёров Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.03.1845
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1839
Дочь: Белозёрова Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Щербинина Анна Софоновна
Рождение ребёнка
04.08.1841
Дочь: Белозёрова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Щербинина Анна Софоновна
Рождение ребёнка
26.05.1845
Сын: Белозёров Иван Михайлович
Мать ребёнка: Щербинина Анна Софоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербинина Анна Софоновна
Смерть
22.03.1845