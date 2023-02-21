Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович
Место рожденияг. Гори, Горийский уезд Тифлисской губернии
Дата рождения18.12.1878
Дата смерти05.03.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Гори, Горийский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1878
г. Гори, Горийский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1894
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
По 1911
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1912 по 1913
Место жительства
С 1912
Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1919
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.03.1953
Волынское, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд