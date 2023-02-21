Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович

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Место рождения

г. Гори, Горийский уезд Тифлисской губернии

Дата рождения

18.12.1878

Дата смерти

05.03.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Гори, Горийский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1878
г. Гори, Горийский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1894
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
По 1911
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1912 по 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1912
Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.03.1953
Волынское, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
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