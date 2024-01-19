Пузыня Прокофий Савельевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Пузыня Мавра Прокофьевна
Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна
Рождение ребёнка
20.08.1875 ст.
Дочь: Пузыня Васса Прокофьевна
Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна
Рождение ребёнка
07.06.1878 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна
Рождение ребёнка
26.05.1881 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна
Рождение ребёнка
28.10.1882 ст.
Дочь: Пузыня Прасковья Прокофьевна
Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна
Рождение ребёнка
17.01.1885 ст.
Дочь: Пузыня Ксения Прокофьевна
Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна
Рождение ребёнка
12.06.1890 ст.
Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна
Рождение ребёнка
22.11.1891 ст.
Дочь: Пузыня Степанида Прокофьевна
Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно