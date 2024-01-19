Пузыня Прокофий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузыня Прокофий Савельевич

Место рождения

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Пузыня Мавра Прокофьевна

Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1875 ст.

Дочь: Пузыня Васса Прокофьевна

Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.06.1878 ст.

Сын: Пузыня Федот Прокофьевич

Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.05.1881 ст.

Сын: Пузыня Нил Прокофьевич

Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1882 ст.

Дочь: Пузыня Прасковья Прокофьевна

Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.01.1885 ст.

Дочь: Пузыня Ксения Прокофьевна

Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.06.1890 ст.

Сын: Пузыня Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1891 ст.

Дочь: Пузыня Степанида Прокофьевна

Мать ребёнка: Пузыня Устиния Богдановна

Батурино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузыня Устиния Богдановна

Смерть
Неизвестно
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