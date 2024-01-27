Жарков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1945
Дочь: Разумовская Галина Ивановна
Мать ребёнка: Жаркова Агрофена Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жаркова Агрофена Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кощеева Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Жаркова Агрофена Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Жаркова Агрофена Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Жаркова Агрофена Кузьминична
Смерть
Неизвестно