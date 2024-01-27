Жарков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1945

Дочь: Разумовская Галина Ивановна

Мать ребёнка: Жаркова Агрофена Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жарков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Жаркова Агрофена Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кощеева Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Жаркова Агрофена Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Жаркова Агрофена Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Жаркова Агрофена Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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