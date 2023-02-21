Казанский Борис Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанский Борис Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Казанская Евдокия Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Казанский Данила Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Казанский Никита Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фокина Лукерья Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок в Козлово
Смерть
Неизвестно
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