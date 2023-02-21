Казанский Борис Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Казанская Евдокия Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Казанский Данила Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Казанский Никита Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фокина Лукерья Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок в Козлово
Смерть
Неизвестно