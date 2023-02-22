Лазор Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазор Осип

Лазор Осип

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Галайко Ольга Осиповна

Мать ребёнка: Лазор Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазор Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазор Михаил Осипович

Мать ребёнка: Лазор Анна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Медицинская проблема, укусила собака, умер от бешенства
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close