Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1746
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Петр Терентьев
Мать ребёнка: ?
Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридон Терентьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Терентьев
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1746