Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1746

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Петр Терентьев

Мать ребёнка: ?

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридон Терентьев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей Терентьев

Мать ребёнка: ?

Смерть
До 1746
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