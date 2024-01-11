Долгих Ефросинья Устиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1653
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1653
Отец: Устин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1673
Отец ребёнка: Долгих Тит Киприанович
Рождение ребёнка
1683
Отец ребёнка: Долгих Тит Киприанович
Рождение ребёнка
1688
Отец ребёнка: Долгих Тит Киприанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно