Долгих Ефросинья Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолгих Ефросинья Устиновна

Долгих Ефросинья Устиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1653

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1653

Отец: Устин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1673

Сын: Долгих Гаврило Титович

Отец ребёнка: Долгих Тит Киприанович

Пустошь Ивана Туйкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1683

Сын: Долгих Кондратий Титович

Отец ребёнка: Долгих Тит Киприанович

Пустошь Ивана Туйкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1688

Сын: Долгих Севастьян Титович

Отец ребёнка: Долгих Тит Киприанович

Пустошь Ивана Туйкова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгих Тит Киприанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close