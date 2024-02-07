Литвина Бася Залмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти19.07.1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Левентас Залман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1920
Отец ребёнка: Литвин Моисей Лот Метиха Лейбович
Рождение ребёнка
20.09.1921
Отец ребёнка: Литвин Моисей Лот Метиха Лейбович
Рождение ребёнка
27.09.1922
Дочь: Литвина Рахиль Моисеевна
Отец ребёнка: Литвин Моисей Лот Метиха Лейбович
Рождение ребёнка
24.01.1924
Отец ребёнка: Литвин Моисей Лот Метиха Лейбович
г. Мысовск, Кабанског района, Бурятской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1944