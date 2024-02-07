Литвина Бася Залмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвина Бася Залмановна

Литвина Бася Залмановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

19.07.1944

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Левентас Залман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1920

Сын: Литвин Борис Моисеевич

Отец ребёнка: Литвин Моисей Лот Метиха Лейбович

Рождение ребёнка
20.09.1921

Сын: Литвин Иосиф Моисеевич

Отец ребёнка: Литвин Моисей Лот Метиха Лейбович

Рождение ребёнка
27.09.1922

Дочь: Литвина Рахиль Моисеевна

Отец ребёнка: Литвин Моисей Лот Метиха Лейбович

Рождение ребёнка
24.01.1924

Сын: Литвин Залман Моисеевич

Отец ребёнка: Литвин Моисей Лот Метиха Лейбович

г. Мысовск, Кабанског района, Бурятской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвин Моисей Лот Метиха Лейбович

Смерть
19.07.1944
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close