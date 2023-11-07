Копылов Михаил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1958
Дата смерти21.06.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1991
Мать ребёнка: Копылова Елена Ефимовна
Рождение ребёнка
01.05.1992
Дочь: Лебедь Александра Михайловна
Мать ребёнка: Копылова Елена Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копылова Елена Ефимовна
Смерть
21.06.1993