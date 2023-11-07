Копылов Михаил Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылов Михаил Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1958

Дата смерти

21.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1991

Сын: Копылов Антон Михайлович

Мать ребёнка: Копылова Елена Ефимовна

Рождение ребёнка
01.05.1992

Дочь: Лебедь Александра Михайловна

Мать ребёнка: Копылова Елена Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копылова Елена Ефимовна

Смерть
21.06.1993
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