Черкайкина (Николаева) Татьяна
женский, родилась Неизвестно
Супруги
Черкайкин Юрий Иванович1961 г.р.
Дети
Черкайкин Иван ЮрьевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черкайкин Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черкайкин Юрий Иванович
Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край