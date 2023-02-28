Тухачевский Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1893
Дата смерти12.06.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1893
Место жительства
С 1904 по 1909
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
По 1912
Смерть
12.06.1937
Место жительства
По 1937