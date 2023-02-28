Тухачевский Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухачевский Михаил Николаевич

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Место рождения

Следнево, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.02.1893

Дата смерти

12.06.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Следнево, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1893
Следнево, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1904 по 1909
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
По 1912
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.06.1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1937
Москва, город федерального значения Москва
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