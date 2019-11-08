Федосеев Виктор Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1941
Дата смерти08.11.2019
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1941
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Федосеева Александра Петровна
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Федосеева Александра Петровна
Рождение ребёнка
1973
Сын: Федосеев Сергей Викторович
Мать ребёнка: Федосеева Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2019