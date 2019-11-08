Федосеев Виктор Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Виктор Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1941

Дата смерти

08.11.2019

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1941

Отец: Федосеев Антон Гурьянович

Мать: Федосеева Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Федосеева Александра Петровна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Федосеева Александра Петровна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Федосеев Сергей Викторович

Мать ребёнка: Федосеева Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квашнина Альфия Назмутдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Александра Петровна

Смерть
08.11.2019
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