Незнамова (Коновалова) Маина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1930
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930
Отец: не указан
Мать: Коновалова Татьяна
Рождение ребёнка
27.04.1950
Дочь: Киселёва Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Незнамов Николай Николаевич
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1966
Сын: Кержапкин Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кержапкин Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1978