Незнамова (Коновалова) Маина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незнамова (Коновалова) Маина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1930

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1930

Отец: не указан

Мать: Коновалова Татьяна

Рождение ребёнка
27.04.1950

Дочь: Киселёва Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Незнамов Николай Николаевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1966

Сын: Кержапкин Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Незнамов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кержапкин Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1978
Самара, Самара, Самарская область
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