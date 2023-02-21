Соколов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1989

Сын: Соколов Федор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еркулова Ирина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Илья Александрович

Мать ребёнка: Еркулова Ирина Борисовна

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