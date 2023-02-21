Соколов Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1989
Сын: Соколов Федор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еркулова Ирина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соколов Илья Александрович
Мать ребёнка: Еркулова Ирина Борисовна