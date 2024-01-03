Горбунов Филлип Степанович
Место рождения
Дата рождения1829
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Горбунов Степан (Стефан)
Мать: Горбунова Ирина
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Николай Филиппович
Мать ребёнка: не указана
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Шерстянкина (Горбунова) Феоктиста Филипповна
Мать ребёнка: не указана
Кательновский форпост