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Горбунов Филлип Степанович

Место рождения

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Горбунов Степан (Стефан)

Мать: Горбунова Ирина

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Николай Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Шерстянкина (Горбунова) Феоктиста Филипповна

Мать ребёнка: не указана

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост

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